Bari si candida per Euro 2032, il Comune conferma la disponibilità

BARI – Bari conferma la propria volontà di essere protagonista di Uefa Euro 2032, la manifestazione continentale che sarà ospitata da Italia e Turchia. Il Comune ha ribadito alla Figc la disponibilità a proseguire il percorso di candidatura della città e dello stadio San Nicola, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Federazione.

A comunicarlo è stato il sindaco Vito Leccese, attraverso una lettera inviata entro la scadenza del 31 luglio, nella quale l’amministrazione comunale ha confermato l’impegno a collaborare per portare a Bari una delle competizioni calcistiche più importanti a livello internazionale.

Nella nota, il primo cittadino ha ripercorso il lavoro avviato negli ultimi anni nell’ambito della candidatura, ricordando l’adesione del Comune al progetto promosso dalla Figc già dal 2022, la predisposizione del dossier tecnico trasmesso alla Uefa, la partecipazione dei tecnici comunali ai tavoli di confronto e le analisi effettuate sugli interventi necessari per adeguare l’impianto sportivo agli standard richiesti.

Particolare attenzione è stata riservata alle opere di ammodernamento del San Nicola, struttura caratterizzata anche dal vincolo autoriale legato alla progettazione dell’architetto Renzo Piano. Secondo le valutazioni tecniche effettuate dal Comune, gli interventi necessari comporterebbero modifiche significative all’attuale configurazione dello stadio e richiederebbero tempi tecnici importanti, a partire dalla fase di progettazione.

Il nodo principale resta però quello economico. Nella lettera il sindaco Leccese ha evidenziato come l’adeguamento dell’impianto rappresenti un investimento di grande portata, difficilmente sostenibile esclusivamente attraverso le risorse comunali. «Alla luce del considerevole impegno economico richiesto dall’operazione – scrive il sindaco – l’amministrazione comunale ha più volte rappresentato ai diversi interlocutori l’esigenza di un congruo sostegno finanziario o, in alternativa, l’individuazione di una forma di partenariato pubblico-privato».

L’amministrazione ha quindi chiarito che, senza un finanziamento dedicato o una soluzione condivisa con altri soggetti istituzionali, non sarebbe possibile sostenere l’intervento attraverso il solo bilancio comunale.

Nonostante le criticità, Bari conferma la propria disponibilità a collaborare con la Figc e con il comitato organizzatore in tutte le successive fasi del progetto, auspicando l’individuazione degli strumenti finanziari e amministrativi necessari.

L’obiettivo resta quello di riportare il grande calcio internazionale nel capoluogo pugliese e valorizzare lo stadio San Nicola, uno degli impianti più iconici d’Italia, trasformandolo in una struttura adeguata ad accogliere una manifestazione di rilievo mondiale come gli Europei 2032.

Lo riporta l’ANSA