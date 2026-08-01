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TRANI BISCEGLIE Blitz antidroga Trani – Bisceglie: tre arresti dei CC. Il sequestro

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani

Blitz antidroga Trani - Bisceglie: tre arresti dei CC. Il sequestro

Blitz antidroga Trani - Bisceglie: tre arresti dei CC. Il sequestro

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
BAT // Bisceglie //

Nell’ambito di mirati servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti anche a seguito di segnalazioni concernenti il consumo di droga tra i giovani, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, hanno eseguito rilevanti attività nelle città di Trani e Bisceglie che hanno portato, in due distinti interventi, all’arresto in flagranza di tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani. Nei confronti degli indagati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il primo intervento è stato eseguito a Trani, nei pressi di via Andria. All’esito di un servizio di osservazione e pedinamento, i militari hanno notato un uomo di 43 anni, originario di Trani, mentre cedeva a un giovane un involucro di colore bianco, ricevendo in cambio denaro contante. A seguito del controllo e della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività illecita e tratto in arresto, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il secondo intervento è stato eseguito a Bisceglie, nel centro storico. I militari hanno arrestato due giovani, di 27 e 19 anni, entrambi residenti in zona, dopo averli osservati mentre cedevano sostanze stupefacenti occultate all’interno di cassette del gas e postali presenti nell’area.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati complessivamente 232,5 grammi di hashish, suddivisi in 77 dosi; 9,5 grammi di cocaina, suddivisi in 22 dosi; 280 grammi di marijuana, suddivisi in 107 dosi; 50,5 grammi di sostanza del tipo “wax”, suddivisi in 26 dosi; nonché 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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