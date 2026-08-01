L’Italia è nella morsa della quarta ondata di calore dell’estate. Agosto si apre con temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali e un’ondata di caldo di origine africana destinata a protrarsi almeno fino al 10 agosto.

A delineare lo scenario è il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, che all’Adnkronos spiega come il caldo intenso sia destinato a persistere per tutta la prossima settimana. “Il caldo insisterà per almeno fino al 10 agosto”, afferma l’esperto, ricordando inoltre che giugno e luglio 2026 sono risultati i mesi più caldi mai registrati.

Fine settimana da bollino rosso

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi, sabato 1° agosto, sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per il rischio sanitario legato alle alte temperature.

Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Bollino arancione, invece, per Ancona, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste, mentre Messina e Reggio Calabria restano in giallo.

La situazione è destinata a peggiorare domenica 2 agosto, quando le città in allerta massima saliranno a 23. Al livello 3 si aggiungeranno infatti Catania, Genova, Palermo e Trieste. Soltanto Ancona, Bari e Messina rimarranno in arancione, mentre Reggio Calabria sarà l’unico capoluogo con bollino giallo.

Il livello 3 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute dell’intera popolazione, non solo per le persone più fragili.

Mercalli: “Serve una risposta concreta ai cambiamenti climatici”

Per Mercalli, l’attuale ondata di calore conferma una tendenza ormai consolidata.

“Dal 2003 questi eventi estremi si ripetono con frequenza crescente. Il riscaldamento globale continua, mentre le politiche ambientali procedono troppo lentamente”, osserva il climatologo.

Secondo l’esperto, senza interventi efficaci i cambiamenti climatici renderanno sempre più frequenti periodi di caldo prolungato, siccità, incendi e rischi per la salute pubblica.

Una situazione che, conclude Mercalli, tende a essere dimenticata con l’arrivo delle prime temperature più miti, salvo ripresentarsi ogni estate con intensità crescente.

Fonte: Adnkronos.