Cerignola, si riparte dal "Monterisi": subito derby con il Foggia. Di Toro: «Sarà un campionato affascinante»

CERIGNOLA – Riparte dal proprio stadio e davanti al proprio pubblico il nuovo corso dell’Audace Cerignola. Il calendario della stagione 2026/27 ha riservato agli ofantini un avvio ricco di interesse, con due appuntamenti al “Monterisi” destinati ad accendere subito l’entusiasmo della piazza.

Il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia Serie C: venerdì 14 agosto, alle ore 21, il Cerignola affronterà il Monopoli nel primo turno della competizione. Una sfida subito dal sapore di derby pugliese che inaugurerà il cammino stagionale della formazione gialloblù.

L’esordio in campionato arriverà invece sabato 22 agosto, sempre in serata e tra le mura amiche, contro il Cosenza. Un debutto impegnativo per la squadra allenata nel nuovo progetto societario, chiamata a misurarsi immediatamente con una delle realtà più ambiziose del girone.

Dopo le prime due gare interne arriverà un doppio impegno in trasferta: prima sul campo della Cavese, poi allo “Zaccheria” di Foggia per il tanto atteso Derby di Capitanata. La sfida contro i rossoneri è in programma domenica 6 settembre alle ore 21 e rappresenterà anche la prima uscita stagionale del Foggia davanti al proprio pubblico.

Il percorso del Cerignola proseguirà poi con la trasferta al “Capozza” di Casarano, prevista nell’infrasettimanale di martedì 15 settembre, intervallata dalla gara casalinga contro il Giugliano.

Un avvio intenso per gli ofantini, inseriti in un Girone C di Serie C che promette spettacolo grazie alla presenza di numerose piazze storiche e a un calendario ricco di derby.

A chiudere il girone d’andata sarà la sfida interna contro il Bari, appuntamento particolarmente atteso dai tifosi del Cerignola. Il ritorno al San Nicola è invece fissato per il finale di stagione, con l’ultima giornata di campionato in programma il 25 aprile.

Grande attenzione anche per il derby contro il Barletta, una sfida che richiama alla memoria l’ultimo storico confronto di dieci anni fa in Eccellenza, quando il match rappresentò la prima gara ufficiale serale disputata al “Monterisi”. L’appuntamento è fissato per la quindicesima giornata: andata a Cerignola a fine novembre, ritorno al “Puttilli” di Barletta a fine marzo.

Nel frattempo cresce l’entusiasmo intorno alla squadra e al nuovo progetto societario. La campagna abbonamenti ha già raggiunto quota mille tessere sottoscritte, un dato significativo rispetto alla passata stagione e destinato, secondo le aspettative della società, ad aumentare nelle prossime settimane.

A sintetizzare lo spirito con cui il Cerignola si prepara alla nuova stagione è il direttore sportivo Elio Di Toro, che guarda con fiducia al prossimo campionato: «Sarà un campionato affascinante, con tante piazze importanti e numerosi derby. Dovremo affrontarlo con entusiasmo, lavoro e grande determinazione».

L’Audace si prepara dunque a una stagione ricca di sfide: il “Monterisi” è pronto ad accendere i riflettori su un’annata che promette emozioni e grande partecipazione.

Lo riporta Antennasud