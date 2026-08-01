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CIAMBO' MANFREDONIA “Ciambò Manfredonia, successo per cena e pubblico”. Le nuove sfide (VIDEO SERATA)

Circa seicento posti della cena sul Molo sono stati occupati da commensali provenienti anche da fuori città

"Ciambò Manfredonia, successo per cena e pubblico". Le nuove sfide (VIDEO)

"Ciambò Manfredonia, successo per cena e pubblico". Le nuove sfide

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Una lunga tavolata affacciata sul mare, centinaia di persone tra il Molo di Levante e il Villaggio dello Street Food, musica, spettacoli e la ciambotta protagonista assoluta. Si è conclusa ieri sera l’edizione 2026 di Ciambò – Manfredonia Fish Fest, che ha richiamato un’ampia partecipazione di cittadini e visitatori, confermandosi tra gli appuntamenti estivi più attesi della città.

I circa seicento posti della cena sul Molo sono stati occupati da commensali provenienti anche da fuori città, mentre per tutta la serata il Villaggio dello Street Food, allestito sul lungomare, è stato animato da un continuo via vai di famiglie, giovani e turisti, tra degustazioni di prodotti tipici, musica dal vivo e intrattenimento.

L’evento ha riportato al centro dell’attenzione la ciambotta fresca, piatto simbolo della tradizione marinara sipontina, trasformando il porto storico in un grande palcoscenico dedicato ai sapori del territorio.

L’edizione 2026 ha rappresentato un salto di qualità anche sotto il profilo organizzativo, grazie al sostegno della Regione Puglia e alla collaborazione tra Comune, ristoratori, pescatori e associazioni del territorio.

Sui social, nelle ore successive all’evento, sono state condivise centinaia di fotografie della lunga tavolata sul mare e del Villaggio dello Street Food, immagini che hanno raccontato una città capace di valorizzare la propria identità marinara attraverso gastronomia, spettacolo e promozione del territorio.

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