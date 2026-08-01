Ciambò può diventare molto più di una cena: la sfida è trasformarlo nel brand turistico di Manfredonia

Manfredonia. La seconda edizione di Ciambò ha confermato un dato: polemiche o meno, il format funziona. Il pescato locale è stato il protagonista, la ciambotta ha raccontato la storia della marineria sipontina, il Molo di Levante si è trasformato in un ristorante a cielo aperto e il Villaggio dello Street Food ha richiamato centinaia di persone. Ma la vera domanda, oggi, è un’altra: e adesso?

Se l’obiettivo è davvero valorizzare il pescato del Golfo e promuovere Manfredonia, l’evento non dovrebbe esaurirsi in una sola serata. Dovrebbe diventare il motore di una strategia turistica più ampia, capace di portare visitatori in città per un intero fine settimana.

L’esempio arriva da Parma, dove la celebre Cena dei Mille non è venduta come un semplice appuntamento gastronomico. Intorno alla tavolata sono stati costruiti pacchetti turistici di più giorni che comprendono pernottamenti, visite guidate nel centro storico, tour nei caseifici del Parmigiano Reggiano, nei prosciuttifici e nelle aziende della Food Valley. L’evento diventa così il pretesto per conoscere un territorio e generare economia diffusa per alberghi, ristoranti, guide turistiche e attività commerciali.

È un modello che potrebbe adattarsi perfettamente anche a Manfredonia. Potrebbe.

Chi arriva per Ciambò potrebbe essere invitato a fermarsi due o tre giorni, con un’offerta integrata che comprenda la visita al Castello Svevo-Angioino-Aragonese, al Museo Archeologico Nazionale, alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto con l’installazione di Edoardo Tresoldi, agli Ipogei Capparelli, al Parco Archeologico di Siponto, fino alle escursioni nel Gargano o alle esperienze in mare con i pescatori locali. La città possiede già un patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di grande valore: occorre metterlo in rete con l’enogastronomia.

Anche il comparto ittico ne trarrebbe beneficio. Ciambò nasce proprio con l’idea di promuovere il pescato fresco locale, la sostenibilità e il lavoro dei pescatori, mettendo insieme ristoratori, imprese e comunità. È una filosofia che potrebbe estendersi durante tutto l’anno attraverso percorsi gastronomici, degustazioni, visite al porto, laboratori di cucina tradizionale e iniziative dedicate alla cultura del mare.

Naturalmente non si tratta di copiare Parma. Manfredonia deve costruire una propria identità. Se Parma racconta la Food Valley, Siponto può raccontare il mare del Gargano, la pesca adriatica, la ciambotta, le alici, il polpo, il porto, le reti, la storia dei pescatori e il patrimonio culturale che circonda il Golfo.

Le basi sembrano esserci. L’assessore allo Sviluppo economico Matteo Gentile ha parlato di costruire un brand riconoscibile che racconti Manfredonia attraverso il mare, il pescato, la cucina e la comunità. È probabilmente questa la sfida più importante: fare in modo che Ciambò non resti soltanto una bella serata estiva, ma diventi un marchio capace di attirare visitatori, generare presenze turistiche e creare valore economico per l’intero territorio.

Perché una manifestazione di successo non si misura soltanto dai posti occupati a tavola. Si misura anche da quante persone decidono di tornare, fermarsi qualche giorno in più e scoprire tutto ciò che una città ha da offrire. Manfredonia, sotto questo aspetto, ha ancora molto da raccontare.

La Cena dei Mille, facciamo chiarezza

La Cena dei Mille a Parma si terrà martedì 8 settembre 2026. È una lunga tavolata all’aperto nel centro storico per celebrare il cibo locale e raccogliere fondi in beneficenza. I biglietti costano 150 euro a persona e si possono cercare sul sito di Vivaticket. Lo chef ospite d’onore è il due stelle Michelin Gennaro Esposito, affiancato da ALMA, Parma Quality Restaurants e Chef to Chef.Costo: 150 euro a persona più prevendita. Una parte del ricavato va in beneficenza all’Emporio Solidale di Parma.

Anche sul piano economico il confronto offre spunti interessanti. A Manfredonia, il biglietto per la cena sul Molo di Levante è stato fissato a 65 euro, una cifra pensata per rendere l’evento accessibile a un pubblico ampio.

A Parma, invece, la Cena dei Mille costa 150 euro a persona, oltre ai diritti di prevendita. Ma il ticket rappresenta soltanto una parte dell’esperienza. Attorno all’evento è stata costruita una vera offerta turistica: tour della città, visite alla Reggia di Colorno, ai caseifici del Parmigiano Reggiano, ai prosciuttifici, alle acetaie, ingressi ai musei, pernottamenti in hotel e visite guidate.

Non solo. I tour operator commercializzano pacchetti dedicati che partono da circa 850 euro a persona, mentre le formule più complete, con più notti, servizi esclusivi, esperienze gourmet e personalizzazioni per coppie o gruppi, possono arrivare e superare i 1.000 euro. L’evento, insomma, diventa il punto di partenza di una vacanza, non il suo punto di arrivo.

È forse questa la prospettiva su cui potrebbe riflettere anche Manfredonia. Ciambò ha già dimostrato di saper attrarre persone e raccontare il pescato locale, la ciambotta e l’identità marinara del Golfo. Il passo successivo potrebbe essere trasformare quella cena in un’esperienza di due o tre giorni.

L’obiettivo non sarebbe soltanto riempire una tavolata per una sera, ma aumentare le presenze turistiche, le notti negli alberghi, il lavoro per ristoranti, guide, commercianti e operatori culturali.