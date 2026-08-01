Decaro rilancia il progetto "Mare Democratico": «Obiettivo attrezzare tutte le spiagge pubbliche della Puglia»

MONOPOLI – Rendere le spiagge pubbliche pugliesi sempre più accessibili, sicure e attrezzate, garantendo servizi di qualità a residenti e turisti. È questo l’obiettivo della strategia regionale “Mare Democratico”, rilanciata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, nel corso di una visita a Cala Susca, sul litorale di Monopoli.

Ad oggi sono 56 i Comuni costieri che hanno già beneficiato dei finanziamenti regionali destinati alla riqualificazione dei tratti di costa pubblici, con interventi distribuiti lungo l’intero litorale pugliese, da Cagnano Varano a Gallipoli, passando per Zapponeta, Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella.

Nel corso della visita, accompagnato dal sindaco di Monopoli Angelo Annese, il presidente Decaro ha incontrato cittadini e bagnanti, illustrando il progetto realizzato dal Comune grazie ai fondi regionali. L’intervento prevede la realizzazione di una passerella che migliorerà l’accessibilità alla spiaggia, favorendo in particolare le persone con mobilità ridotta.

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il governatore ha ribadito la volontà della Regione di proseguire con il programma di investimenti, che assegna 50 mila euro a ciascun Comune costiero per la realizzazione di opere e servizi destinati a valorizzare le spiagge libere. «Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato. Sono 56 i Comuni che hanno già ricevuto il contributo e gli altri lo riceveranno nei prossimi giorni. L’anno prossimo rifinanzieremo la misura e continueremo anche negli anni successivi, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche della Puglia», ha dichiarato Decaro.

Tra gli interventi finanziabili rientrano passerelle per facilitare l’accesso al mare, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, armadietti per custodire gli effetti personali e servizi di assistenza dedicati alle persone con disabilità.

L’iniziativa punta a migliorare la qualità delle spiagge libere, rafforzandone l’accessibilità e la fruibilità senza alterarne la natura pubblica. «Le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai Comuni grazie al sostegno della Regione Puglia», ha concluso il presidente.

Con la strategia “Mare Democratico”, la Regione conferma dunque il proprio impegno nella valorizzazione del litorale pugliese, promuovendo un modello di turismo inclusivo e sostenibile che punta a garantire servizi efficienti e pari opportunità di accesso al mare per tutti.

Lo riporta l’ANSA