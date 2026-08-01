FOGGIA – Momenti di apprensione nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto in un condominio di via Padiglione, dove due uomini sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre si introducevano all’interno dello stabile.

L’episodio, avvenuto intorno alle 3 del mattino, è stato segnalato da un residente, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda per mettere in guardia gli abitanti della zona e favorire l’eventuale identificazione dei due soggetti.

Secondo quanto riferito, gli uomini, sconosciuti ai condomini e non residenti nello stabile, sarebbero rimasti all’interno dell’edificio soltanto per pochi minuti, per poi allontanarsi rapidamente. L’ipotesi avanzata dai residenti è che possano essersi accorti della presenza di persone oppure dei sistemi di videosorveglianza installati nel condominio.

L’accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra chi vive nella palazzina, anche alla luce del timore che i due potessero essere intenzionati a mettere a segno furti negli appartamenti o nelle aree comuni dell’edificio.

Le immagini registrate dalle telecamere mostrano chiaramente i due uomini e potrebbero rivelarsi utili per eventuali accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

I residenti invitano i cittadini, in particolare quelli che abitano nella zona di via Padiglione e nei quartieri limitrofi, a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali presenze sospette o episodi analoghi.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di furti consumati all’interno dello stabile, ma l’episodio rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire i reati contro il patrimonio. Lo riporta foggiatoday.it.