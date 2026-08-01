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Home // Cronaca // Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo: rientrano gli ospiti, resta alta l’attenzione

INCENDI AGRITURISMO Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo: rientrano gli ospiti, resta alta l’attenzione

L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l'area e di bonificare il fronte interessato dalle fiamme

Incendi sul Gargano, a San Marco in Lamis evacuato un agriturismo con 20 persone

Incendi sul Gargano, a San Marco in Lamis evacuato un agriturismo con 20 persone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Cronaca // Gargano //

È rientrata l’emergenza nell’agriturismo di località Coppa di Mezzo, nel territorio di San Marco in Lamis, dove una ventina di persone erano state evacuate a scopo precauzionale a causa di un incendio sviluppatosi nelle vicinanze.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di bonificare il fronte interessato dalle fiamme. In particolare, è stato messo in sicurezza anche un serbatoio di Gpl situato nelle immediate vicinanze del rogo, evitando ulteriori rischi.

Terminate le operazioni, tutti gli ospiti della struttura hanno potuto fare rientro.

Situazione sotto controllo anche a Vieste

Migliora anche il quadro a Vieste, in località Chiesola, dove nelle scorse ore un incendio ha interessato diverse decine di ettari di macchia mediterranea.

Secondo quanto riferito, il rogo è stato circoscritto e la situazione è ora sotto controllo grazie all’intervento delle squadre antincendio.

Altri focolai nel Foggiano

I vigili del fuoco sono rimasti impegnati anche su altri fronti della provincia di Foggia, dove si sono registrati ulteriori incendi, tra cui un focolaio nel territorio di Cagnano Varano.

Le operazioni di monitoraggio e bonifica proseguono per evitare eventuali riprese delle fiamme, mentre resta alta l’attenzione in considerazione delle elevate temperature e delle condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi. Lo riporta rainews.it.

Fonte: RaiNews.it (ANSA).

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