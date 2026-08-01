“La Notte di San Lorenzo si vive, e si balla sulla sabbia!”

Lunedì 10 agosto preparatevi a vivere una serata indimenticabile nella splendida cornice della Spiaggia Castello di Manfredonia.
RMCENTRO BEACH SUMMER PARTY 2026, l’evento della Notte di San Lorenzo organizzato da Andrea Cubano, Ciro Fabiano e Radio Manfredonia Centro.
Start ore 19:00
Si parte con musica, animazione e divertimento per scaldare l’atmosfera.
E dalle ore 21:00 la Spiaggia Castello si trasformerà in una vera discoteca all’aperto! DJ set, grandi successi da ballare e tanta energia vi accompagneranno fino a tarda notte, con la spiaggia come pista da ballo e il cielo della Notte di San Lorenzo a fare da cornice.
Con:
🎤 Andrea Cubano
🎤 Matteo Perillo
🎧 Ciro Fabiano
🎧 Gianni Nenna
🎧 Emilio Murgo
🎧 Alessio Leporace
Non limitarti a guardare le stelle… vivile insieme a noi!
Evento gratuito. Porta i tuoi amici e preparati a ballare sulla sabbia fino a tarda notte! Ti aspettiamo lunedì 10 agosto presso la Spiaggia Castello di Manfredonia