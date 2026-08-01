LESINA – Doveva essere una giornata di relax dopo il lavoro stagionale in un resort turistico di Marina di Lesina. Si è invece trasformata in un incubo che avrebbe potuto costargli la vita. A quaranta giorni dal grave incidente in mare, Andrea Baldini, 30 anni, originario di Galatina e residente a Roma, racconta il difficile percorso che lo ha portato dal coma alla riabilitazione nel Policlinico di Foggia.

Attore, cantante, ballerino e conduttore televisivo, Baldini è noto per la partecipazione a I Fatti Vostri su Rai 2 e per il ruolo nel musical I 7 Re di Roma con Enrico Brignano. Il 22 giugno scorso è rimasto gravemente ferito mentre si trovava su un gonfiabile trainato da un’imbarcazione.

Il violento impatto e il rischio di annegamento

Secondo quanto ricostruito, durante la corsa il performer avrebbe urtato violentemente la testa contro quella di un altro passeggero, perdendo immediatamente conoscenza.

«Non ricordo il momento dell’impatto. Ho riportato un grave trauma cranico e sono svenuto subito. Cadendo in acqua ho rischiato di annegare», racconta.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. Ai medici si è presentato un quadro clinico complesso: trauma cranico, principio di annegamento e successivo stato comatoso.

Tre giorni in coma e la lunga riabilitazione

Dopo tre giorni di coma è arrivato il risveglio.

«I medici mi hanno spiegato che avrei potuto risvegliarmi senza memoria o addirittura restare tetraplegico. Essere qui oggi è un dono immenso», afferma.

Superata la fase critica e curate le complicanze polmonari causate dall’acqua aspirata, Baldini è stato trasferito nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico, diretto dal professor Andrea Santamato, dove ha iniziato un intenso percorso di recupero.

Grazie alle tecnologie riabilitative e al lavoro dell’équipe sanitaria, i miglioramenti sono stati costanti.

«Se svolgessi un lavoro d’ufficio sarei già pronto a tornare alla normalità. Ma il mio mestiere richiede piena efficienza fisica. La fisioterapista Paola Delli Carri continua ad aumentare il livello degli esercizi per consentirmi di tornare sul palco nelle migliori condizioni possibili.»

Il ringraziamento ai medici del Policlinico

L’artista ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza al personale sanitario che lo ha seguito durante il ricovero.

«Ho trovato professionalità, tecnologie all’avanguardia e soprattutto tanta umanità. Ringrazio il professor Andrea Santamato, la mia fisioterapista Paola Delli Carri e tutto il personale che mi ha accompagnato in questo percorso facendomi sentire sempre protetto.»

L’incidente gli è costato la rinuncia a diversi impegni professionali e a importanti opportunità lavorative. Nonostante questo, guarda con fiducia ai prossimi mesi.

«Sul gonfiabile in mare non salirò mai più», scherza. Poi conclude con ottimismo: «I medici mi hanno assicurato che il recupero sarà completo. Con il tempo e con il lavoro che stiamo facendo potrò tornare presto a fare ciò che amo: esibirmi sul palcoscenico.» L’incidente di Marina di Lesina avrebbe potuto avere conseguenze irreversibili. Oggi, invece, la storia di Andrea Baldini rappresenta una testimonianza di speranza, resa possibile dalla tempestività dei soccorsi e dal percorso di cura e riabilitazione svolto al Policlinico di Foggia. Lo riporta foggiatoday.it.