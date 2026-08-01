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Home // Cronaca // Lucera si prepara all’ultimo saluto a Francesco Forzieri: funerali il 6 agosto in Cattedrale

CHECCO FORZIERI Lucera si prepara all’ultimo saluto a Francesco Forzieri: funerali il 6 agosto in Cattedrale

L'ultimo saluto sarà celebrato giovedì 6 agosto, alle ore 16, nella Cattedrale di Lucera, dove familiari, amici e conoscenti potranno riunirsi per ricordarlo.

Francesco Forzieri

Muore a Ibiza nel giorno del suo compleanno - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

È stata fissata la data dei funerali di Francesco “Checco” Forzieri, il 33enne originario di Lucera morto a Ibiza il 20 luglio scorso, nel giorno del suo compleanno.

L’ultimo saluto sarà celebrato giovedì 6 agosto, alle ore 16, nella Cattedrale di Lucera, dove familiari, amici e conoscenti potranno riunirsi per ricordarlo.

Nei giorni scorsi la famiglia aveva già annunciato la volontà di celebrare le esequie nella città natale di Francesco, senza poter indicare una data precisa in attesa del completamento delle procedure necessarie al rimpatrio della salma dalla Spagna.

Con il completamento dell’iter amministrativo è stata ora ufficializzata la data della cerimonia funebre.

A comunicare il giorno dei funerali sono stati i familiari di Francesco Forzieri, che hanno invitato tutti coloro che gli hanno voluto bene a partecipare alla celebrazione nella Cattedrale di Lucera.

La comunità lucerina si prepara così a dare l’ultimo saluto al giovane, la cui improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città. Lo riporta La Nuova Riviera.it.

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