Manfredonia, abbattuto il palo del varco ZTL in Corso Manfredi: cause ancora da accertare

MANFREDONIA – Il palo del varco elettronico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), situato in Corso Manfredi, all’angolo della Villa Comunale e nelle vicinanze della chiesa, è stato ritrovato completamente abbattuto nella mattinata di oggi.

Le immagini mostrano la struttura divelta dalla base e adagiata sull’asfalto, con evidenti danni ai cavi e alle componenti elettroniche del sistema di controllo degli accessi.

Al momento non sono note le cause dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un urto accidentale durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, anche se, allo stato attuale, non vi sono conferme ufficiali e saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

L’abbattimento del palo comporta il momentaneo fuori servizio del varco elettronico, in attesa dell’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino dell’impianto.

Si attendono eventuali comunicazioni da parte del Comune di Manfredonia e della Polizia Locale per fare piena luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Foto: Alessandro Manzella.