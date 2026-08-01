MANFREDONIA – Una mattinata di ordinaria spesa si è trasformata in un episodio che ha lasciato sgomenta un’anziana donna di 84 anni e la sua famiglia.

Secondo quanto riferito dalla figlia, l’anziana si era recata in un noto supermercato di Manfredonia per acquistare alcuni prodotti quando, durante il percorso tra gli scaffali, avrebbe perso il proprio cappello. Poco dopo, individuato il copricapo, la donna avrebbe cercato di riprenderlo, ma un’altra cliente avrebbe sostenuto che il cappello fosse di sua proprietà.

Da quel momento, sempre secondo il racconto della famiglia, la situazione sarebbe degenerata. La presunta proprietaria avrebbe strappato il cappello dalle mani dell’84enne e l’avrebbe anche afferrata per un braccio. Solo l’intervento di un’altra cliente avrebbe evitato conseguenze peggiori.

Determinante sarebbe stato il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, dalle quali risulterebbe che l’anziana era entrata nel punto vendita indossando proprio quel cappello.

La vicenda ha suscitato profonda amarezza nella figlia della donna, che affida il suo sfogo a un messaggio rivolto alla protagonista dell’episodio: «Non ti vergogni di alzare le mani su una signora di 84 anni? Io sono la figlia della donna che stavi aggredendo. Gli anziani non si toccano: potrebbero essere i genitori di chiunque. È un gesto che mi ha profondamente colpita e che non dovrebbe mai accadere.»