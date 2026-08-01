Edizione n° 6144

BALLON D'ESSAI

FUTURO NAZIONALE // Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Futuro Nazionale al 7,1%
31 Luglio 2026 - ore  11:11

CALEMBOUR

FOGGIA 13 ARRESTI // Furti d’auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un’organizzazione criminale (FOTO VIDEO)
31 Luglio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, lite al supermercato: anziana di 84 anni aggredita dopo una disputa per un cappello

MANFREDONIA SUPERMERCATO Manfredonia, lite al supermercato: anziana di 84 anni aggredita dopo una disputa per un cappello

Secondo quanto riferito dalla figlia, l'anziana si era recata in un noto supermercato di Manfredonia per acquistare alcuni prodotti

SUPERMERCATO, IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO

SUPERMERCATO, IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una mattinata di ordinaria spesa si è trasformata in un episodio che ha lasciato sgomenta un’anziana donna di 84 anni e la sua famiglia.

Secondo quanto riferito dalla figlia, l’anziana si era recata in un noto supermercato di Manfredonia per acquistare alcuni prodotti quando, durante il percorso tra gli scaffali, avrebbe perso il proprio cappello. Poco dopo, individuato il copricapo, la donna avrebbe cercato di riprenderlo, ma un’altra cliente avrebbe sostenuto che il cappello fosse di sua proprietà.

Da quel momento, sempre secondo il racconto della famiglia, la situazione sarebbe degenerata. La presunta proprietaria avrebbe strappato il cappello dalle mani dell’84enne e l’avrebbe anche afferrata per un braccio. Solo l’intervento di un’altra cliente avrebbe evitato conseguenze peggiori.

Determinante sarebbe stato il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, dalle quali risulterebbe che l’anziana era entrata nel punto vendita indossando proprio quel cappello.

La vicenda ha suscitato profonda amarezza nella figlia della donna, che affida il suo sfogo a un messaggio rivolto alla protagonista dell’episodio: «Non ti vergogni di alzare le mani su una signora di 84 anni? Io sono la figlia della donna che stavi aggredendo. Gli anziani non si toccano: potrebbero essere i genitori di chiunque. È un gesto che mi ha profondamente colpita e che non dovrebbe mai accadere

 

2 commenti su "Manfredonia, lite al supermercato: anziana di 84 anni aggredita dopo una disputa per un cappello"

  2. Che pezzente, un oggetto che nn è tuo va restituito, vai dagli addetti del negozio e lo consegni !!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO