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Home // Manfredonia // Mattinata conferisce la cittadinanza onoraria al prefetto Michele di Bari: cerimonia il 3 agosto

MATTINATA DI BARI Mattinata conferisce la cittadinanza onoraria al prefetto Michele di Bari: cerimonia il 3 agosto

L'iniziativa rientra nel cartellone di "Mattinata Straordinaria – Estate 2026" e rappresenta un momento dedicato ai valori della comunità, alla memoria storica e all'identità del territorio.

Mattinata, riconfermato Prefetto di Napoli il mattinatese Michele Di Bari

Fonte: youtube

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Manfredonia // Mattinata //

Il Comune di Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di una cerimonia istituzionale in programma lunedì 3 agosto, alle 18.30, nella Sala Consiliare del Museo Nazionale Archeologico “Michele Sansone”.

L’iniziativa rientra nel cartellone di “Mattinata Straordinaria – Estate 2026” e rappresenta un momento dedicato ai valori della comunità, alla memoria storica e all’identità del territorio.

La lectio magistralis del prefetto

Al termine del conferimento della cittadinanza onoraria, il prefetto Michele di Bari terrà una lectio magistralis dal titolo:

“Mattinata, 4 agosto 1955. Il riconoscimento di una comunità: storia dell’autonomia comunale e valori della Costituzione repubblicana”.

L’intervento offrirà un’occasione di riflessione sul percorso che ha portato al riconoscimento dell’autonomia comunale di Mattinata e sui principi della Costituzione repubblicana che continuano a rappresentare un punto di riferimento per la vita delle istituzioni e della comunità.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza

L’evento si propone come un momento di partecipazione e condivisione, dedicato alla storia del Comune, ai valori civici e all’identità della comunità mattinatese.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e istituzioni a prendere parte alla cerimonia, in programma lunedì 3 agosto alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Museo Archeologico “Michele Sansone”.

L’appuntamento si inserisce nel programma dell’Estate 2026, promosso dal Comune di Mattinata con il coinvolgimento delle realtà culturali del territorio.

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