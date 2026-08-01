CERIGNOLA – I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale rivendicano la scelta di non consentire lo svolgimento della seduta consiliare, definendola “una decisione netta e non un semplice rinvio”, adottata per impedire l’approvazione di un provvedimento che avrebbe comportato un aumento della Tari pari a 600mila euro a carico delle attività economiche cittadine.

In una nota congiunta, i consiglieri spiegano che la richiesta di incremento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, avanzata da Ager Puglia, si sarebbe tradotta in un aggravio sulla tassa rifiuti per imprese e commercianti.

“Abbiamo detto no – affermano – evitando che una misura di questa portata si abbattesse su un tessuto produttivo già alle prese con un contesto economico difficile”.

Secondo quanto riferito dalla maggioranza, il maggiore costo sarà coperto attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, evitando così ripercussioni sulle tariffe. Una possibilità che, si legge nella nota, deriva dalla “gestione responsabile delle risorse comunali” portata avanti dall’amministrazione negli ultimi anni.

Nel comunicato viene inoltre richiamato il contesto economico nazionale, con un riferimento all’aumento dei costi dei carburanti e a quella che i consiglieri definiscono la mancanza di “iniziative serie” da parte del Governo Meloni a sostegno di cittadini e imprese.

La maggioranza motiva inoltre la decisione con la necessità di garantire un confronto più approfondito sugli altri punti iscritti all’ordine del giorno. I consiglieri sostengono infatti che i tempi concessi per l’esame degli atti fossero insufficienti e ribadiscono che le questioni di bilancio richiedono un’analisi accurata.

“Il bilancio – si legge ancora – non è proprietà di nessuno, ma dell’intera amministrazione e contiene scelte politiche rilevanti. Per questo le discussioni non possono essere affrontate in modo residuale, ma devono svolgersi con il massimo rigore, mettendo il Consiglio comunale nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio ruolo”.

I gruppi di maggioranza concludono definendo il mancato svolgimento della seduta “un atto di responsabilità” nei confronti della città, assicurando che continueranno a perseguire questa linea “per tutelare cittadini e imprese e garantire la serietà del confronto su temi strategici per il futuro di Cerignola”. Secondo quanto dichiarato, grazie alla solidità dei conti comunali non vi sarà alcun aumento della Tari per le attività commerciali della città.