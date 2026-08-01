Notturni nei Comparti CA: schiamazzi, scooter e la rabbia dei residenti: "Basta, bisogna intervenire!" (FOTO)

MANFREDONIA — Le notti nei Comparti CA, nella zona nord-ovest della città, continuano a essere segnate da tensioni e proteste. A sollevare nuovamente il caso è la segnalazione di un residente esasperato, che ha deciso di denunciare pubblicamente una situazione di degrado e disturbo della quiete che va avanti ormai da anni.

La segnalazione: “Siamo stanchi, vogliamo solo rispetto”

“Buongiorno, sono una residente dei comparti CA e scrivo questa lettera alla redazione per mettere a corrente la cittadinanza di uno dei tanti episodi che oramai da qualche anno si verificano praticamente ogni notte per le vie dei comparti, in prossimità del parco giochi e di tutte le panchine installate lungo il perimetro”, racconta il cittadino nella sua missiva.

Ogni notte, a partire dalle ore 23:30, l’area si trasforma nel punto di ritrovo di gruppi di adolescenti. Tra schiamazzi, risate ad alto volume, tornei di calcio improvvisati e corse in scooter con tanto di impennate, il riposo delle famiglie viene sistematicamente compromesso fino a notte fonda.

La situazione di tensione è culminata nell’episodio della scorsa notte: dopo l’ennesimo tentativo fallito di invitare i giovani alla calma, un residente è sceso in strada annotando i numeri di targa e allertando immediatamente le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia sono intervenuti prontamente sul posto, identificando i giovani presenti. Il cittadino ha confermato l’intenzione di formalizzare la denuncia presso il comando, sottolineando come bastino targhe e testimonianze per procedere legalmente per disturbo della quiete pubblica.

La questione viabilità in via Anfiteatro Romano

Non solo schiamazzi e movida notturna non autorizzata: i residenti fanno i conti anche con il problema della sicurezza stradale. Sulle pericolose corse tra auto lungo via Anfiteatro Romano, si registrano però segnali positivi. Dopo diverse interlocuzioni con l’amministrazione comunale, gli assessori competenti si sono impegnati a far installare dei dissuasori di velocità lungo la via, con interventi la cui posa è prevista per il mese di settembre.

La riflessione: il nodo della responsabilità ge nitoriale

A fare riflettere è soprattutto l’amaro commento di un’altra residente, focalizzato sul ruolo delle famiglie:

“Ieri sono stati fermati due ragazzini di 16 anni appena. Erano le 2:20 circa quando è arrivata la polizia… e le mamme dove erano? Dormivano sogni d’oro, sapendo i figli chissà dove e chissà con chi nel cuore della notte? Come si può stare beate sapendo che tuo figlio a quell’età non è a casa con te a quell’ora? Siamo diventati tutti bravi a far valere i nostri diritti… e i nostri doveri dove li mettiamo? Il dovere di educare dov’è finito? E il dovere di avere la responsabilità dei figli? Quello esiste pure, eh!”

Una provocazione amara ma diretta, che sposta l’attenzione dal semplice ordine pubblico al tema cruciale della crescita e della guida educativa delle nuove generazioni.