Edizione n° 6144

BALLON D'ESSAI

FUTURO NAZIONALE // Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Futuro Nazionale al 7,1%
31 Luglio 2026 - ore  11:11

CALEMBOUR

FOGGIA 13 ARRESTI // Furti d’auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un’organizzazione criminale (FOTO VIDEO)
31 Luglio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Operazione internazionale antidroga: recuperate altre due tonnellate di cocaina nell’Atlantico

ANTIDROGA COCAINA Operazione internazionale antidroga: recuperate altre due tonnellate di cocaina nell’Atlantico

Il nuovo sequestro è collegato al maxi carico intercettato il 24 luglio. In totale sottratte al mercato europeo circa 4,7 tonnellate di droga, per un valore stimato vicino al miliardo di euro

Operazione internazionale antidroga: recuperate altre due tonnellate di cocaina nell’Atlantico

Operazione internazionale antidroga: recuperate altre due tonnellate di cocaina nell’Atlantico

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Cronaca // Primo piano //

Brescia. Proseguono gli sviluppi della vasta operazione internazionale antidroga coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia e condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo.

Dopo il maxi sequestro dello scorso 24 luglio, quando era stato intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo “go-fast”, le attività investigative hanno consentito di recuperare ulteriori 2.085 chilogrammi di cocaina, riconducibili allo stesso carico illecito.

L’operazione iniziale aveva portato all’arresto di quattro componenti dell’equipaggio, uno dei quali domiciliato a Desenzano del Garda, e al sequestro di 2.627,750 chilogrammi di cocaina.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia e vedono impegnati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Comando Operativo Aeronavale e dello Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, in stretta sinergia con le autorità portoghesi e spagnole.

Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, durante il tentativo di sottrarsi al pattugliamento aeronavale e all’intervento della Policia Maritima, i membri dell’equipaggio avrebbero gettato in mare una parte consistente del carico di droga prima di essere fermati.

Da quel momento, le autorità portoghesi hanno avviato un capillare monitoraggio delle aree costiere ritenute maggiormente interessate dal possibile passaggio o spiaggiamento dei panetti.

Attraverso un accurato studio delle correnti marine sono stati pianificati pattugliamenti mirati in mare e un’attività costante di sorveglianza lungo le spiagge. Il dispositivo di ricerca ha permesso di individuare e sequestrare un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente pari a 2.085,300 chilogrammi.

Gli accertamenti effettuati sul materiale recuperato hanno evidenziato la piena corrispondenza con la cocaina già rinvenuta sul gommone. La forma dei panetti, la tipologia del confezionamento e i loghi impressi sugli involucri sono risultati infatti identici.

Il bilancio complessivo dell’operazione sale così a circa 4,7 tonnellate di cocaina sottratte al mercato europeo.

Secondo le stime investigative, il carico avrebbe avuto un valore di circa 150 milioni di euro all’ingrosso e avrebbe potuto generare un giro d’affari vicino a un miliardo di euro una volta immesso nelle piazze di spaccio.

L’inchiesta prosegue per ricostruire l’intera rete internazionale collegata al traffico e individuare ulteriori responsabili, canali di approvvigionamento e destinazioni finali del carico.

Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO