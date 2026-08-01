San Giovanni Rotondo canta con le "Notti Magiche": successo per il tributo a Gianna Nannini

L’evento ha richiamato numerosi spettatori, che hanno accompagnato con applausi e cori un repertorio ricco di successi senza tempo, trasformando il concerto in una vera e propria festa all’insegna del rock italiano.

Sul palco, la band ha riproposto con energia e fedeltà il sound della cantautrice senese, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di ricreare l’atmosfera dei grandi concerti di Gianna Nannini.

A guidare la formazione è stata Lucia Iannacci, interprete dalla voce grintosa e coinvolgente, affiancata da Mario Sampaolo alla chitarra, Raffaele Saponaro alle tastiere, Pietro Rendina alla batteria e Giovanni Leggieri al basso. Cinque musicisti accomunati dalla passione per il repertorio della rocker italiana e dall’obiettivo di mantenerne vivo il patrimonio musicale attraverso esibizioni dal vivo.

Durante la serata non sono mancati i brani che hanno scritto la storia della musica italiana. Da “Bello e impossibile” a “Meravigliosa creatura”, passando per “Fotoromanza”, “Sei nell’anima”, “I maschi” e “America”, ogni canzone è stata accolta con entusiasmo da un pubblico partecipe, che ha cantato dall’inizio alla fine.

L’appuntamento ha rappresentato anche un importante momento di aggregazione, confermando il valore degli eventi musicali come occasione di incontro e condivisione per la comunità.

Al termine dell’esibizione, la band ha voluto rivolgere un ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’accoglienza ricevuta. «Un grande grazie al sindaco Floriana Natale, all’assessore allo Spettacolo Francesco Grifa e a tutta l’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo per averci ospitato e accolti con tanto calore e affetto», hanno dichiarato i componenti delle Notti Magiche Tribute Band.

Il progetto musicale continua così a riscuotere consensi, portando sui palchi di tutta Italia l’eredità artistica di Gianna Nannini attraverso uno spettacolo che unisce qualità musicale, passione e coinvolgimento del pubblico.

La tappa di San Giovanni Rotondo si aggiunge alle numerose esibizioni della formazione, confermando come il repertorio della celebre rocker continui a emozionare spettatori di ogni età.

Per una sera, la città garganica si è trasformata nel palcoscenico delle grandi emozioni del rock italiano: una notte di musica, energia e partecipazione che ha lasciato il segno nel cuore del pubblico.