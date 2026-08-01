Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di Città Protagonista, Libero Palumbo, ha denunciato con forza le gravi criticità che hanno portato al mancato approdo in aula delle modifiche al regolamento TARI, frutto di mesi e mesi di lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione. Un intervento duro, che ha messo in luce responsabilità politiche e una gestione ritenuta inadeguata da parte dell’amministrazione la Marca.

Palumbo ha ricordato come il percorso fosse stato lungo e partecipato: “Abbiamo fatto decine e decine di riunioni per quanto riguarda la modifica della TARI. Abbiamo condiviso, abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati, abbiamo discusso e abbiamo trovato anche una quadra”. Un lavoro che, però, non ha mai visto la luce in Consiglio comunale, nonostante le richieste di chiarimento e le sollecitazioni rivolte agli uffici competenti.

Il settore Economico-finanziario ha confermato come il materiale fosse stato regolarmente trasmesso, senza però ricevere riscontro. “Se qualcuno della parte politica vuole dare colpa al settore Economico-finanziario, ha sbagliato. Qui c’è un problema politico”.

Palumbo ha parlato apertamente di una responsabilità che la maggioranza non può eludere perché “quando uno fa politica con la P maiuscola, si dovrebbe assumere la propria responsabilità e dovrebbe dare le dimissioni quando sbaglia”.

Il nodo centrale, secondo Città Protagonista, riguarda la mancata tutela del lavoro svolto dalle commissioni. “Dovremmo restituire i gettoni di quelle riunioni andate a vuoto – la provocazione del consigliere Palumbo -. Abbiamo fatto un lavoro a vuoto”.

Sul merito delle tariffe, Palumbo ha evidenziato criticità che avrebbero potuto essere corrette con le modifiche concordate. “La parte variabile ha dato numeri che non sono veri: così facciamo pagare più soldi alle persone”. E ha portato esempi concreti, come quello degli anziani che vivono parte dell’anno in un’altra abitazione: “Non possono produrre rifiuti da una parte e dall’altra”.

Di fronte a una situazione definita “vergognosa”, Palumbo ha annunciato l’abbandono dell’aula concludendo con un appello alla responsabilità: “Fate ammenda almeno per il futuro”.

Città Protagonista ribadisce che “continuerà a lavorare per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dei cittadini, chiedendo che il lavoro delle Commissioni non venga più vanificato da scelte politiche che bloccano processi condivisi e necessari”.