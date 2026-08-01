Edizione n° 6144

BALLON D'ESSAI

FUTURO NAZIONALE // Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Futuro Nazionale al 7,1%
31 Luglio 2026 - ore  11:11

CALEMBOUR

FOGGIA 13 ARRESTI // Furti d’auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un’organizzazione criminale (FOTO VIDEO)
31 Luglio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Tari, lavoro della commissione inutile. Situazione vergognosa e Palumbo abbandona l’aula”

PALUMBO TARI “Tari, lavoro della commissione inutile. Situazione vergognosa e Palumbo abbandona l’aula”

"Il nodo centrale, secondo Città Protagonista, riguarda la mancata tutela del lavoro svolto dalle commissioni"

Tributi, Palumbo all’attacco: “Uffici inefficienti e disservizi gravi”. Il Comune difende l’organizzazione

Libero Palumbo - Fonte Immagine: Facebook, Libero Palumbo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Manfredonia // Politica //

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di Città Protagonista, Libero Palumbo, ha denunciato con forza le gravi criticità che hanno portato al mancato approdo in aula delle modifiche al regolamento TARI, frutto di mesi e mesi di lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione. Un intervento duro, che ha messo in luce responsabilità politiche e una gestione ritenuta inadeguata da parte dell’amministrazione la Marca.

Palumbo ha ricordato come il percorso fosse stato lungo e partecipato: “Abbiamo fatto decine e decine di riunioni per quanto riguarda la modifica della TARI. Abbiamo condiviso, abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati, abbiamo discusso e abbiamo trovato anche una quadra”. Un lavoro che, però, non ha mai visto la luce in Consiglio comunale, nonostante le richieste di chiarimento e le sollecitazioni rivolte agli uffici competenti.

Il settore Economico-finanziario ha confermato come il materiale fosse stato regolarmente trasmesso, senza però ricevere riscontro. “Se qualcuno della parte politica vuole dare colpa al settore Economico-finanziario, ha sbagliato. Qui c’è un problema politico”.

Palumbo ha parlato apertamente di una responsabilità che la maggioranza non può eludere perché “quando uno fa politica con la P maiuscola, si dovrebbe assumere la propria responsabilità e dovrebbe dare le dimissioni quando sbaglia”.

Il nodo centrale, secondo Città Protagonista, riguarda la mancata tutela del lavoro svolto dalle commissioni. “Dovremmo restituire i gettoni di quelle riunioni andate a vuoto – la provocazione del consigliere Palumbo -. Abbiamo fatto un lavoro a vuoto”.

Sul merito delle tariffe, Palumbo ha evidenziato criticità che avrebbero potuto essere corrette con le modifiche concordate. “La parte variabile ha dato numeri che non sono veri: così facciamo pagare più soldi alle persone”. E ha portato esempi concreti, come quello degli anziani che vivono parte dell’anno in un’altra abitazione: “Non possono produrre rifiuti da una parte e dall’altra”.

Di fronte a una situazione definita “vergognosa”, Palumbo ha annunciato l’abbandono dell’aula concludendo con un appello alla responsabilità: “Fate ammenda almeno per il futuro”.

Città Protagonista ribadisce che “continuerà a lavorare per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dei cittadini, chiedendo che il lavoro delle Commissioni non venga più vanificato da scelte politiche che bloccano processi condivisi e necessari”.

1 commento su "“Tari, lavoro della commissione inutile. Situazione vergognosa e Palumbo abbandona l’aula”"

  1. Sinonimi: Buttarla in politica ed in burocrazia = non si arriva mai a capo delle responsabilità… in quel comune…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO