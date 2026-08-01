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Home // Gargano // Una Estate Sammarchese da dimenticare: “che torniamo a fare d’estate in città?”

ESTATE SAMMARCHESE Una Estate Sammarchese da dimenticare: “che torniamo a fare d’estate in città?”

Vi scrivo da fuori sede ma con il cuore sempre legato alla mia terra, per condividere una riflessione amara che in questi giorni d’estate accomuna molti di noi

Casa della Comunità di San Marco in Lamis ancora chiusa, La Svolta: “Milioni spesi, ma il servizio non parte”

San Marco in Lamis - Fonte Immagine: visitsangiovannirotondo.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Gargano // Manfredonia //

Spett.le Redazione di SanMarcoNews.it,

​Vi scrivo da fuori sede ma con il cuore sempre legato alla mia terra, per condividere una riflessione amara che in questi giorni d’estate accomuna molti di noi che sono tornati a San Marco in Lamis per le vacanze.

“Notti magiche, inseguendo un goal” / “Notti magiche, e sarà un’avventura”. Cantavano così Gianna Nannini e Edoardo Bennato nell’estate del 1990. Noi, qui a San Marco in Lamis nel 2026, purtroppo inseguiamo solo il buio.

​L’amministrazione comunale aveva promesso un’estate da ricordare. Invece, la realtà ci ha consegnato uno scenario ben diverso: piazze deserte, giovani costretti alla fuga verso altre mete e un silenzio assordante che cala inesorabilmente già alle 22:30.

​Niente concerti, niente vitalità, nessuna traccia di quell’”avventura” che ci era stata annunciata. Mentre il resto del Gargano vive, si anima e offre eventi di qualità, noi restiamo a casa ad ascoltare una vecchia canzone, rimpiangendo quello che avrebbe potuto essere e non è stato.

​Le “notti magiche” dovrebbero essere piene di gente, di musica e di vita. Le nostre, quest’anno, sono state magiche solo perché sono sparite in fretta, dissolvendosi nel nulla.

​Basta flop. L’anno prossimo la nostra comunità merita un’estate vera, fatta di programmazione e fatti, e non solo delle belle parole di una canzone o di promesse disattese.

​Un cordiale saluto,

Antonio Coco

Un affezionato lettore fuori sede

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