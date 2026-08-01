​Vi scrivo da fuori sede ma con il cuore sempre legato alla mia terra, per condividere una riflessione amara che in questi giorni d’estate accomuna molti di noi che sono tornati a San Marco in Lamis per le vacanze.

​“Notti magiche, inseguendo un goal” / “Notti magiche, e sarà un’avventura”. Cantavano così Gianna Nannini e Edoardo Bennato nell’estate del 1990. Noi, qui a San Marco in Lamis nel 2026, purtroppo inseguiamo solo il buio.

​L’amministrazione comunale aveva promesso un’estate da ricordare. Invece, la realtà ci ha consegnato uno scenario ben diverso: piazze deserte, giovani costretti alla fuga verso altre mete e un silenzio assordante che cala inesorabilmente già alle 22:30.

​Niente concerti, niente vitalità, nessuna traccia di quell’”avventura” che ci era stata annunciata. Mentre il resto del Gargano vive, si anima e offre eventi di qualità, noi restiamo a casa ad ascoltare una vecchia canzone, rimpiangendo quello che avrebbe potuto essere e non è stato.

​Le “notti magiche” dovrebbero essere piene di gente, di musica e di vita. Le nostre, quest’anno, sono state magiche solo perché sono sparite in fretta, dissolvendosi nel nulla.

​Basta flop. L’anno prossimo la nostra comunità merita un’estate vera, fatta di programmazione e fatti, e non solo delle belle parole di una canzone o di promesse disattese.

​Un cordiale saluto,

​Antonio Coco

Un affezionato lettore fuori sede