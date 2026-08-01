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Home // Eventi // Vico del Gargano e San Menaio, quattro giorni tra musica, cultura, teatro e spettacoli

SAN MENAIO Vico del Gargano e San Menaio, quattro giorni tra musica, cultura, teatro e spettacoli

Dal centro storico di Vico del Gargano alla Foresta Umbra, fino al litorale di San Menaio

Vico del Gargano: il 3 agosto Niccolò Fabi in concerto

Niccolò Fabi - Fonte Immagine: auditorium.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2026
Eventi // Gargano //

Dal centro storico di Vico del Gargano alla Foresta Umbra, fino al litorale di San Menaio: il territorio si prepara a vivere quattro giornate di eventi tra musica italiana e internazionale, teatro, incontri culturali, trekking, comicità e spettacoli dal vivo.

Dal 31 luglio al 3 agosto, Vico del Gargano ospiterà la tappa conclusiva della XXII edizione di FestambienteSud, la rassegna che porterà nel borgo artisti, musicisti, scrittori e protagonisti della cultura provenienti dall’Italia e dall’Africa.

Gli appuntamenti si svolgeranno prevalentemente nel centro storico, mentre il gran finale sarà ospitato il 3 agosto nel suggestivo scenario del Convento dei Cappuccini.

FestambienteSud nel centro storico

Il programma prenderà il via il 31 luglio con il forum “Arte e rivoluzione”, seguito dallo spettacolo teatrale I nostri deserti di Giuseppe Armillotta e dal concerto del musicista marocchino Majid Bekkas.

La giornata del 1° agosto sarà dedicata anche alla scoperta del borgo, con un trekking urbano nel centro storico. A seguire si terranno il forum “Come agricoltura, letteratura e magia italiana” con Michele Pistillo, lo spettacolo Racconto personale di Mamadou Diakité e il concerto della musicista mauritana Noura Mint Seymali.

Il 2 agosto il programma si aprirà con un trekking nella Foresta Umbra. Nel pomeriggio e in serata sono previsti l’incontro Romanzo privato con Stefano Petrocchi, il Poetry Slam e il concerto del musicista mauritano Daby Touré.

Gli eventi interesseranno diversi luoghi simbolici del territorio, tra cui via Castello, Largo San Domenico, il centro storico e la Foresta Umbra, mettendo in relazione arte, ambiente, cultura e identità locale.

Il gran finale con Niccolò Fabi

La tappa conclusiva di FestambienteSud sarà affidata, il 3 agosto, a Niccolò Fabi, tra i cantautori più apprezzati della musica italiana.

Il concerto si terrà al Convento dei Cappuccini di Vico del Gargano e rappresenterà uno degli appuntamenti principali dell’Estate Vichese 2026.

L’evento unirà la musica d’autore alla bellezza del borgo e del paesaggio garganico, in uno spazio ricco di storia e suggestione.

L’ingresso al concerto sarà a pagamento, con prevendita sul circuito Vivaticket. Gli altri appuntamenti di FestambienteSud inseriti nel programma saranno invece gratuiti.

Due serate di spettacolo a San Menaio

Anche San Menaio sarà protagonista della programmazione estiva.

Sabato 1° agosto, alle ore 22, il Piazzale della Stazione ospiterà il concerto della The Big Ball Band, per una serata all’insegna della musica dal vivo, del ritmo e dell’energia.

Domenica 2 agosto, sempre alle ore 22, andrà in scena l’Amazing Show con Piero De Lucia e Lucia Coppola, protagonisti dello spettacolo Non ci resta che ridere.

A seguire si esibiranno I Principi, con un concerto caratterizzato da musica dal vivo, atmosfere latine e balli di gruppo.

Le due serate sono organizzate con il coinvolgimento della Pro Loco San Menaio e Calenella e rientrano nel cartellone dell’Estate Vichese.

Un programma che unisce il territorio

L’Estate Vichese 2026, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Sciscio, punta a valorizzare in maniera diffusa Vico del Gargano, San Menaio, Calenella e la Foresta Umbra.

La collaborazione con FestambienteSud, con la Pro Loco e con le realtà culturali e associative coinvolte ha permesso di costruire una proposta capace di coniugare spettacolo, promozione territoriale, attenzione all’ambiente e partecipazione.

Non una semplice successione di eventi, dunque, ma un percorso pensato per mettere in rete i diversi luoghi e le molteplici anime del territorio: il borgo, il mare, la foresta, la cultura e l’accoglienza.

Dal 31 luglio al 3 agosto, Vico del Gargano e San Menaio saranno il cuore di un lungo fine settimana da vivere tra musica, spettacoli, natura e cultura.

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