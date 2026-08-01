FOGGIA, 1 agosto 2026 – Denunciare la mafia significa scegliere la legalità, assumersi una responsabilità nei confronti della comunità e dello Stato. È il messaggio ribadito dalla Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI), che interviene dopo la pubblicazione di un’immagine nella quale i testimoni di giustizia Alessandro Zito e Lazzaro D’Auria sono stati accostati agli imputati appartenenti alla mafia foggiana da loro denunciati.

Secondo la FAI, si tratta di un accostamento che rischia di generare un messaggio fuorviante. «Il compito dell’informazione è raccontare i fatti con chiarezza, non creare confusione», evidenzia la Federazione.

Zito e D’Auria, sottolinea la nota, hanno scelto di collaborare con la magistratura, testimoniando nei processi contro la criminalità organizzata e incoraggiando altri imprenditori a denunciare estorsioni e intimidazioni. In aula, ricorda la FAI, «siedono da una parte chi ha subito e ha trovato il coraggio di parlare, dall’altra chi è chiamato a rispondere delle accuse».

Per la Federazione, il contrasto al racket passa anche attraverso una corretta informazione. Presentare nello stesso contesto visivo vittime e presunti appartenenti alle organizzazioni mafiose, senza distinguerne chiaramente i ruoli, rischia infatti di indebolire il messaggio di legalità e di alimentare equivoci.

«Zito e D’Auria non sono semplicemente nomi presenti in un verbale – prosegue la nota – ma cittadini che hanno pagato personalmente il prezzo della loro scelta e che oggi continuano a sostenere altri imprenditori nel percorso della denuncia».

La FAI conclude con un appello affinché venga sempre mantenuta una netta distinzione tra chi ha scelto di stare dalla parte della legge e chi è accusato di averla violata. «Foggia ha bisogno di verità chiare, non di immagini ambigue», conclude la Federazione.

La nota è firmata dalla presidente nazionale della FAI, avv. Vittoria Vescera, ed è datata Napoli, 31 luglio 2026.