Manfredonia, il 14 settembre prima nazionale in onore di Matteo Salvatore

Previsti gli interventi di Silvia Godelli, Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia; Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia; Lucio Dalla, cantante e produttore; Marcello Corvino, produttore di Promo Music – Corvino Meda Editore e di Cosimo Damiano Damato, attore e regista.





IL prossimo lunedì 5 settembre alle ore 12 presso la Sala Giunta della Presidenza della Regione Puglia (3° piano, entrata da via Dalmazia ) si terrà la conferenza stampa dell'evento speciale "Il bene mio. Le canzoni di Matteo Salvatore" che debutterà in prima nazionale il 14 settembre a Manfredonia, Piazza Giovanni XXIII.

