Stop all’inceneritore Pizzarotti festeggia

LO stop al progetto dell’inceneritore è stato il cavallo di battaglia della campagna elettorale del grillino parmense: e ora la Procura di Parma ha chiesto il sequestro preventivo del cantiere che Iren sta costruendo in località Ugozzolo.Nel fascicolo, aperto dal procuratoree dalla pm, figurerebbero dieci indagati (…) Gli accertamenti della Guardia di Finanza di Parma, come già evidenziato dalla commissione europea, avrebbero sottolineato il fatto che Enia, società poi confluita in Iren, non ha indetto alcuna gara pubblica per progettare l’impianto: da qui l’ipotesi di abuso d’ufficio. Le Fiamme Gialle avrebbero rilevato anche l’assenza di alcune autorizzazioni edilizie, come il mancato pagamento al Comune degli oneri di urbanizzazione. Ora la parola passa alla giustizia penale e al gip(di– Fonte: Italiaoggi