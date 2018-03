La Fioreria Gagliardi al servizio della città da 60 anni, in devozione a M.SS. di Siponto

Di:

Manfredonia – In questi giorni dedicati alla festa in onore di Maria, vogliamo ricordare il lavoro silente e certosino di quanti, di generazione in generazione, prestano la loro opera affinché le manifestazioni civili o religiose che in questo periodo rivivono, vengano ricordate nei giorni a venire in modo positivo.

Forse non tutti i manfredoniani sanno che il carro portato in processione con l’icona di Maria SS di Siponto, viene allestito da più di sessant’anni dalla Fioreria Gagliardi di Manfredonia.

Il punto vendita di fiori fu aperto al centro di Manfredonia nel 1949, da allora Carmine Gagliardi si è sempre occupato dell’allestimento floreale del carro in modo totalmente gratuito. Tale tradizione rivive ancora oggi attraverso i figli di Carmine, Roberto e Tiziana, e attraverso il giovanissimo nipote Jonatan, di appena vent’anni. La foto di famiglia a testimonianza della devozione alla Madonna di Siponto, è esposta al primo piano della Biblioteca Comunale di Manfredonia. In punto di morte papà Carmine ha ceduto il testimone ai propri figli, facendoli promettere che tale tradizione non sarebbe con lui scomparsa ma si sarebbe perpetuata, attraverso figli e nipoti.

Entrando in Cattedrale baciati dal sole e dalla calura di fine estate, ancora oggi il 31 agosto, nel primo pomeriggio si possono scorgere i fratelli Gagliardi con familiari e collaboratori intenti nella preparazione del carro, per quest’anno sono state scelte delle Anturium Sterlizie Solidago; regna sovrano un religioso silenzio mentre il profumo dei fiori ti inebria l’animo e volgi il tuo sguardo alla Vergine Santissima, riprendi il tuo cammino più sicuro e sereno, gli occhi ti brillano e il respiro si fa più leggero….un altro anno è trascorso e Lei, Regina delle Regine anche questa volta ti è rimasta accanto….

(A cura di Mariella La Forgia, Manfredonia 31 agosto 2015)