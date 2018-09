Grassadonia: “Non dobbiamo sbagliare l’approccio alla gara”

Di:

“La mia squadra sta bene e ha lavorato nel migliore dei modi come ha sempre fatto in queste settimane, a prescindere dalla nostra classifica, affronteremo una partita di cartello, dovremo essere bravi a capire quanto loro sono arrabbiati, la differenza sarà là”. Alla vigilia della trasferta di Crotone, torna ad anlizzare il momento in casa Foggia Mister Grassadonia. E, a proposito dell’avversario il tecnico rossonero chiarisce: “Affronteremo una formazione forte, nei singoli soprattutto, che vuole riscattare la prima uscita stagionale”.

Area Comunicazione Foggia Calcio