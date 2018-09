Manfredonia. Furti in abitazione, collaborazione PS – cittadini: sgominata banda

Di:

Manfredonia, 01 settembre 2018. Collaborazione tra residenti e agenti del locale Commissariato alla base dello sventato furto in abitazione, nella tarda serata di ieri, in via Spagna, zona Comparti a Manfredonia.

Come riportato dalla Questura di Foggia, ”nella tarda serata di ieri 31 Agosto (ulteriore giorno di festa patronale nella città sipontina,ndr), gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Manfredonia unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine in servizio per l’attività di controllo del territorio, hanno sventato un furto in abitazione in via Spagna a Manfredonia. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato i malviventi ancora all’interno dell’abitazione. Quest’ultimi, rimasti braccati dalla risposta operativa della Polizia di Stato, hanno dovuto interrompere l’azione criminosa e darsi alla fuga.

Ne è scaturito un lungo inseguimento fra i tetti delle abitazioni e tra le campagne. Nonostante i tre malviventi fossero riusciti in un primo momento a far perdere le loro tracce in aperta campagna, la tenacia degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso di individuare due dei tre malviventi, permettendo anche di recuperare la refurtiva.

I due, identificati in A.S. e N.M, pluripregiudicati foggiani, sono stati denunciati a piede libero”.

Da raccolta dati, gli agenti hanno recuperato una collanina d’oro, oggetto di un passato furto, e le chiavi di un’autovettura ritrovata nei pressi dei Comparti.

Alla base dello sventato furto la sinergica e fattiva collaborazione resa, in favore delle Forze dell’Ordine, dai residenti dei Comparti edificatori.

Social

Proteste sui social: “Hanno agito in gruppo – scrive una donna – saltavano sulle terrazze come baracconi da circo. Si nascondevano sui balconi. Una notte da incubo per i cittadini“

“Un grande grazie – ha scritto una residente dell’area – va all unione di tutte le persone dei comparti che ieri hanno fatto sì che venissero identificati i ladri…la giustizia fatta da noi. Un abbraccio a tutti“.

