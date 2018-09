Di:

Manfredonia. Un uomo è stato denunciato relativamente a un furto in abitazione avvenuto nella tarda serata di ieri in zona Comparti edificatori. Accertamenti in corso per valutare la posizione di un altro uomo presente nell’area.

Da raccolta dati, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia.

Proteste sui social: “Hanno agito in gruppo – scrive una donna – saltavano sulle terrazze come baracconi da circo. Si nascondevano sui balconi. Una notte da incubo per i cittadini“

“Un grande grazie – ha scritto una residente dell’area – va all unione di tutte le persone dei comparti che ieri hanno fatto sì che venissero identificati i ladri…la giustizia fatta da noi. Un abbraccio a tutti“.

