Manfredonia. E’ il giorno della festa di Sant’Andrea

Manfredonia. Con la “Festa del Mare”, oggi – 1° settembre – si chiude la lunga cinque giorni di eventi della 182^ Festa Patronale di Manfredonia (organizzata dall’Agenzia del Turismo in collaborazione con il Comitato Festa Patronale), che, dopo aver celebrato i festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto, si appresta a rendere omaggio a Sant’Andrea Apostolo, protettore dei pescatori.

Come da tradizione, alle 17 in punto, si avvierà la processione del simulacro del Santo con il suggestivo accompagnamento in mare di centinaia di pescherecci come segno di ringraziamento e di buon auspicio per l’imminente ripresa delle attività.

La Processione, presieduta da Don Stefano Mazzone, “Delegato ad Omnia” di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e con l’accompagnamento della Banda musicale “Città di Manfredonia”, avrà il seguente percorso: Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea. Al rientro della Processione, celebrazione eucaristica sul sagrato della chiesa.

La “Festa del Mare” in onore di Sant’Andrea Apostolo, si concluderà alle ore 22 con “FuocoAmmmare” in Zona “Acqua di Cristo”, uno dei più caratteristici affacci sul Golfo. Lo spettacolo di fuochi (con piattaforma a mare a cura della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo) è offerto dalla Marineria di Manfredonia e dalle aziende “Audio Sistem di Ivan Forte”, “Caffetteria Albatros”, “La Roca-Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s, “Darsena-Lounge Bar”, “La Frutta che si beve”, “Autopaninomania Bergantino”.

