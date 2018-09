Manfredonia. Tutto pronto per il “14esimo Festival Internazionale di Chitarra”

Di:

Manfredonia. Anche quest’anno ritorna puntuale l’appuntamento con le note e la musica del 14esimo Festival Internazionale di Chitarra.

Sotto la direzione artistica del maestro Luciano Pompilio dal 2 al 9 settembre la città di Manfredonia sarà teatro di eventi e concerti che vedranno esibirsi nel corso dei singoli appuntamenti alcuni dei più brillanti chitarristi e musicisti del panorama internazionale.

A dare il via alla manifestazione domani 2 settembre nell’Auditorium Palazzo Celestini sarà il duo di chitarra e bandoneon formato da Fabio Furìa, considerato uno dei più talentuosi bandoneonisti italiani, e il chitarrista Alessandro Deiana.

Seguirà lunedì 3 settembre l’esibizione del duo spagnolo di flauto (Claudi Arimany) e chitarra (Javier Garcia Moreno).

Si esibiranno negli appuntamenti successivi artisti provenienti da Spagna, Scozia, Croazia.

Ma non sarà solo musica classica. Novità di questa edizione è il coinvolgimento di artisti provenienti dalla tradizione musicale andalusa e dal mondo sensuale e ritmato della bossa nova.

Particolare attesa per le due serate conclusive della manifestazione nel corso delle quali si inserisce il 2do Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Giuseppe Caputo”.

Un omaggio fortemente voluto e organizzato dall’Associazione Musicale Duo Caputo Pompilio di San Giovanni Rotondo per rendere omaggio all’amico e collega prematuramente scomparso il 18 aprile 2016. “Il concorso, che ha come finalità la promozione del repertorio chitarristico tra i giovani studenti, vedrà esibirsi talenti provenienti da diverse parti di Italia”. Al vincitore verrà assegnato il Guitart Award Cd (distribuzione di un cd nei maggiori canali mondiali di distribuzione digitale da parte della storica GuitArt collection. Informazioni e premi riguardo al concorso saranno elencati sul sito www.duocaputopompilio.com).

Una settimana in musica da non perdere per chi è affascinato dalle sonorità classiche, ma anche un’occasione di arricchimento e scoperta per coloro i quali si avvicinano per la prima volta a questo panorama musicale .