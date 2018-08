Processione della Madonna di Siponto 2018

Di:

Manfredonia, 31 agsto 2018

La suggestiva processione dell’icona della Beata Vergine Maria di Siponto per le vie della città. Una fiumana di gente che ogni anno il 31 agosto si mette in cammino per rendere omaggio a Colei che da secoli è benevola protettrice della città. Le foto che seguono, scattate dalle ore 19,39 alle 20,25, commentano la devozione del popolo sipontino.