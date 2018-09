Qualche temporale tra Molise, alta Puglia e Lucania, più sole altrove

Di:

Bari. Meteo Puglia: le regioni di Sudest vengono lambite da una circolazione ciclonica più attiva al Centronord. Variabile su Molise, Puglia garganica e Lucania tirrenica con qualche rovescio o temporale, anche di una certa intensità sulla area garganica. Più soleggiato sulla Puglia centro-meridionale pur con isolati spot temporaleschi non esclusi. Temperature in calo tra Molise e Gargano, stabili altrove. Venti fino a moderati tra Sudest e Ovest-Sudovest. Mari fino a mossi.

Commento del previsore puglia

ANCORA SOLEGGIATO SEPPUR CON QUALCHE TEMPORALE DIURNO: L’alta pressione resiste sulle regioni del basso versante adriatico che godono ancora di bel tempo e clima estivo eccezion fatta per locali temporali in sviluppo diurno su dorsale e Murge in occasione sconfinamento su Est Basilicata e Tavoliere. Da domenica una circolazione depressionaria, scavati in precedenza sull’Italia centro settentrionale, scenderà di latitudine portando un po’ di variabilità sulle nostre regioni con occasione per locali rovesci o temporali, non solo nelle interne ma anche lungo le coste adriatiche. Il tutto accompagnato da un nuovo calo termico. Situazione destinata poi a migliorare nel corso della prossima settimana