”Rinviata la Conferenza di Servizi del 4 settembre su ENERGAS. Accolti i nostri rilievi dal MISE che ha considerata la richiesta del Comune di Manfredonia “manifestata nel corso della precedente riunione della Conferenza dei servizi in merito alla necessità di procedere agli accertamenti di compatibilità paesaggistica” su cui il MIBACT ha espresso analoga nota e ha tenuto conto della nota del 30/08/18, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente ha richiesto alla Società di integrare la documentazione trasmessa “con la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05 ed in conformità con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del piano paesaggistico facendo presente che, anche qualora la documentazione pervenisse in data immediatamente antecedente la convocazione, questa Soprintendenza non disporrebbe del tempo necessario per la dovuta istruttoria”. Pertanto il MISE ha comunicato il rinvio dello svolgimento della Conferenza.”

Avv. Innocenza Starace, Assessora all’ambiente del Comune di Manfredonia