Acqua, “Possibili disagi in agro di Monte Sant’Angelo”

Bari 01 settembre 2019. A causa di una perdita nella premente per San Giovanni Rotondo, questa mattina potrebbero esserci disagi in zone situate in agro Monte Sant’Angelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. In particolare in contrada Ruggiano, convento di Pulsano e case sparse.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.