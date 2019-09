Addio Michele Polignone, fu presidente Lions Club Foggia Host

Foggia. E’ deceduto l’ex presidente del Lions Club Foggia Host Michele Polignone.

Così da una nota stampa: “Quella di Michele Polignone, che poche ore fa ci ha lasciato, è una grave perdita per Foggia e per i Lions. Uomo di straordinaria umanità, di profonda religiosità, di grande umanità e generosità, eccellente imprenditore, titolare di una storica gioielleria al centro di Foggia (attività ereditata da papà Donato), Polignone è stato presidente del Lions Club Foggia Host nell’anno sociale 1997-1998, ha ricoperto tutte le cariche lionistiche in seno al club ed è stato candidato governatore nel distretto Puglia. Grande e grave perdita per i Lions, ma anche per la città, che ha contribuito a far crescere economicamente e culturalmente. Il presidente, il direttivo e tutti i soci partecipano commossi al grande dolore che ha colpito la moglie Giovanna, i figli, i familiari, gli amici di Michele”, ha dichiarato il presidente Valerio Vinelli.