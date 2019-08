Di:



Eccezionale 183^ festa patronale in onore di Maria SS di Siponto

Per devozione dei fedeli, per il momento politico_sociale che vive la città, per la durata della processione o per altro ma questo evento tanto atteso e partecipato sembra essere il migliore riuscito in questa edizione.

Possiamo pensare all ’”effetto Moscone” o alla volontà del “cielo” ma per la fede del popolo la “Madonna” trova la migliore soluzione

Foto di Antonio Beverelli