Emiliano: “Io al Viminale? Non ne so nulla, non mollo la Regione”

Michele Emiliano ministro dell’Interno? “Non ne so assolutamente nulla”. Non l’hanno chiamata oggi? “Non ti chiamano per regalarti un ministero…”. Lo ha affermato il governatore della Puglia Michele Emiliano intervenuto a ‘La Piazza, la politica dopo le ferie’.

L’evento è organizzato da Affaritaliani.it, che riporta le dichiarazioni del governatore pugliese. Da Ceglie Messapica ha risposto all’indiscrezione, circolata in questi giorni, che possa ricoprire il ruolo di responsabile del Viminale nel governo M5s-Pd. “E’ una settimana che stiamo cercando di smentire questa voce, senza far arrabbiare nessuno. Il presidente di una regione viene eletto direttamente dal popolo e ha un budget economico enorme e per certi versi ha una responsabilità superiore rispetto a quella di un ministro. Sono due ruoli diversi, è un onore essere eletto dai cittadini e non esiste l’idea di mollare e di non finire il lavoro”.