Giro di boa per Guerra e Martino nella 9° edizione del Rally Porta del Gargano

Di:

Non poteva essere condizione migliore, quella dettata dalla attuale classifica del Trofeo Corri con Clio, che vede Paolo Guerra con alle note l’espertissimo Martino Rosato in testa. Situazione favorevole, vista la gara di casa ,a cui si presenterà regolarmente ai nastri di partenza con la sua fida Renault Clio N3 con il suo grande navigatore Martino Rosato. Si presentano a questa 9a edizione del Rally Porta del Gargano vestendo i colori dell’ASD Piloti Sipontini organizzatori della manifestazione stessa. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e tentare un’allungo sulla classifica del trofeo Corri con Clio e prendere di petto anche quella della Coppa Italia Rally di 7a Zona e Trofeo Regionale. L’intera manifestazione si svolgerà all’interno dei magnifici scenari e località mozzafiato che sono quelli dello splendido Gargano.

Ripercorriamo velocemente i risultati ottenuti in questo Trofeo Corri con Clio.

Rally città di Casaranno termina in 2° posizione di classe N3 nonostante i problemi all’idroguida.

Rally Terra D’Argil termina in 1° posizione di classe N3

Rally di Pico ritiro per guasto meccanico

Il programma dell’evento prevede:

Sabato 7 settembre le Verifiche tecniche e sportive di rito che si svolgeranno presso il porto industriale (locali della SIDAP) dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dalle ore 13:00 lo Shakedown sulla SS. 89 al Km 147.800 Monte Saraceno fino alle ore 16.00, strada chiusa al traffico da mezzogiorno.

Ore 18:15 Cerimonia di partenza da Viale Miramare (zona Rotonda) a Manfredonia (FG) ed inizio della gara vera e propria alle 19:04 con la P.S. 1 Macchia che si ripeterà alle 21:33 con la P.S.2, gara delle storiche a seguire, strada chiusa al traffico dalle ore 17:00.

Domenica 08 settembre 2019 a partire dalle ore 9:58 si riaprono le danze, P.S.3 Mattinata – Monte Sant’Angelo da ripetersi alle ore 13:19 e 16:40 ed i due passaggi della P.S. Gargano ale ore 10:37 e 13:58, chiusura delle strade a partire dalle ore 8:00.

Infine la Cerimonia di Arrivo e premiazione è prevista intorno alle ore 18.00 e si svolgerà a Manfredonia (FG) presso Viale Miramare (zona Rotonda).

Il Parco Assistenza quest’anno è ubicato presso il Centro Commerciale Gargano in località Macchia di Monte Sant’Angelo (FG).