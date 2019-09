Ex candidata M5S: “Rousseau? Io avevo vinto ma Grillo ribaltò voto”

Gli iscritti 5 Stelle nel 2017 l’avevano incoronata con un voto sul Blog come candidata sindaco di Genova. Poi però un post di Beppe Grillo dal titolo “Fidatevi di me” sconfessò il responso della base, annullando quella votazione tra lo sbigottimento generale. Marika Cassimatis, insegnante ligure, alla vigilia della consultazione online di Rousseau sull’accordo di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, ne è certa: “Alla fine decideranno comunque Grillo e Luigi Di Maio, è tutto in mano a loro”.

“Nel mio caso la votazione fu regolare, poi però Grillo intervenne per invalidarla. C’è stata anche una causa. Per quanto riguarda Rousseau, il Garante della privacy ha avanzato dubbi sulla trasparenza delle votazioni”, dice ancora Cassimatis. Secondo l’ex candidata genovese sconfessata da Grillo, “quello su Rousseau è un referendum a uso interno, non credo proprio che il Presidente Mattarella prenderà in considerazione l’idea di far passare un incarico di governo per la piattaforma online, sarebbe una violazione dei principi costituzionali”. E poi c’è il nodo statuto. Come osserva Cassimatis, “l’articolo 4 del nuovo statuto M5S dice che se il garante o il capo politico non gradiscono l’esito della votazione possono farla ripetere”.