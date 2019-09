Magno sottolinea “Manfredonia, anche la Chiesa locale deve fare la sua parte..”

“Un discorso di una grande Guida spirituale, un grande discorso per incitare Manfredonia ad abbandonare le vecchie abitudini nefaste ed egoistiche o l’effimero ed incamminarsi sulla nuova via di un riscatto, che non riguardi i pochi ma l’intera comunità.

Anche la chiesa locale deve fare la sua parte, aderendo al vangelo e non al potere ed il guadagno, come a volte avvenuto nel passato, votandosi ai vecchi volponi della politica; mentre occorre aderire alle forze sane che sicuramente ci sono nella nostra comunità.

Che l’invito rivolto a tutti, MANFREDONIA SVEGLIATI, sia la forza che possa animare davvero un risveglio morale, prima ancora che economico ed ammnistrativo della nostra città”.