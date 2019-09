Manfredonia, in corso la festa di Sant’Andrea (LIVE – PROGRAMMA)

Di:

DIRETTA LIVE FESTA SANT’ANDREA

Anche oggi, domenica 1° settembre, religiosità e folklore sono grandi protagoniste a Manfredonia, giorno in cui si celebra Sant’Andrea, protettore dei pescatori. Per l’occasione centinaia di pescherecci e imbarcazioni si radunano in mare per accompagnare la statua del Santo nella Festa del Mare, che, come da tradizione, è inserito nel programma della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, quest’anno organizzata dal Gal DaunOfantino.

Un concentrato unico di fede, passione e suggestione per una delle città costiere con tradizione e cultura marinara tra le più rilevanti in Italia. La statua del patrono viene accompagnata dai fedeli in processione dalla Chiesa di Sant’Andrea fino al Molo di Ponente, dove viene issata su una barca e portata in mare. Al largo del porto si svolge un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Al rientro della processione viene celebrata la Messa sul sagrato della chiesa.

Dunque, la Processione del Simulacro del Santo, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, si muoverà secondo il seguente itinerario: Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.

Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.

In serata (ore 20.30, Piazza Papa Giovanni XXIII), appuntamento con “Appocundria, viaggio nella musica di Pino Daniele”, spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna “Manfredonia d’Estate 2019”, organizzata da Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi e Fondazione Re Manfredi con la collaborazione di Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio di Comune di Manfredonia, Regione Puglia e Polo Museale della Puglia.

“Appocundria – Carluccio canta PINO” è un concerto musico-teatrale tributo al grande cantautore partenopeo, il quale ci ha lasciato in eredità un vastissimo repertorio fatto di meravigliose melodie ed una poetica inconfondibile. Un appuntamento imperdibile per rivivere tutto insieme una pioggia di emozioni da cantare a squarciagola. Ad accompagnare Antonio Carluccio musicisti di prim’ordine da Franco Marinacci Sassofonista dei tour di Baglioni e Morandi, Matteo Carlini bassista di Alex Britti, Maki batterista della social band di Radio Due e di Ultimo, Gianluca D’Alessio chitarrista Rai e Massimo Idà direttore musicale di Bonolis e fondatore di Frankie & Cantina Band.

Alle ore 22,30 con gran finale con lo spettacolo pirotecnico (con piattaforma a mare) in località Acqua di Cristo. Lo spettacolo di fuochi d’artificio è della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo, realizzato anche con il contributo di “Ristorante La Perla del Golfo”, “Caffetteria Albatros”, “La Roca – Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s”, “Darsena – Lounge Bar”, “La Frutta che si beve”, “Autopaninomania Bergantino”.

Tra gli appuntamenti della giornata si segnala “Pesca senza frontiere”, gara di pesca a Cura della UISP Gargano di Manfredonia (dalle ore 7 alle ore 18, c/o Porto Turistico Marina del Gargano).

