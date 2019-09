Manfredonia. Oggi la festa del mare dedicata a Sant’Andrea, Patrono dei Pescatori

Di:

Domenica 01 SETTEMBRE

FESTA DEL MARE dedicata a SANT’ANDREA, PATRONO DEI PESCATORI

Ore 11,00:Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONEEUCARISTICA presieduta da Don Carlo Sansone, Rettore della Chiesa.

Ore 17,00:PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente itinerario:

Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.

Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.

Ore 07,00 ~ Sparo di mortaretti.

Ore 07,00 ~ 18,00 Porto Turistico Marina del Gargano, “Pesca senza frontiere”, gara di pesca a Cura della UISP Gargano di Manfredonia;

Ore 20,30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ “Apocundria, viaggio nella musica di Pino Daniele”;spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna “Manfredonia d’Estate 2019”, in collaborazione con Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Re Manfredi.

Ore 22,30 ~ Piattaforma a Mare, località Acqua di Cristo: Spettacolo di fuochi pirotecnici della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo; con il contributo di “Ristorante La Perla del Golfo”, “Caffetteria Albatros”, “La Roca – Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s”, “Darsena – Lounge Bar”, “La Frutta che si beve”, “Autopaninomania Bergantino”, “Bar – Gelateria Marea”, “Marina Cala delle Sirene”.