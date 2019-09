Meteo, da lunedì sera temporali sul Gargano

Di:

Bari, 01 settembre 2019. LUNEDI’: L’impulso instabile raggiunge le regioni meridionali portando molte nubi anche su Molise, Puglia e Basilicata. Attese precipitazioni sparse a tratti anche temporalesche a partire dal pomeriggio. Venti in rotazione e rinforzo da S-SO con mari da poco mossi a localmente mossi. Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Temperature in ulteriore lieve calo.

Commento del previsore puglia

BEL TEMPO LUNGO LE COSTE, TEMPORALI POMERIDIANI SUI RILIEVI, PEGGIORAMENTO DEL TEMPO A PARTIRE DA DOMENICA

Persistono condizioni anticicloniche sul Sud-Est con una prevalenza di bel tempo e caldo afoso lungo le coste, mentre nelle ore pomeridiane torneranno a formarsi fenomeni temporaleschi sui settori appenninici. Tuttavia a partire da domenica 1 Settembre è atteso un graduale cambio di circolazione. L’anticiclone perderà energia favorendo l’avvicinamento di una circolazione instabile, seguita da correnti nettamente più fresche. L’inizio della prossima settimana (2-3 settembre) sarà quindi caratterizzato dall’isolamento di una goccia fredda in quota sull’Italia che alimenterà una fase contraddistinta da condizioni d’instabilità atmosferica sulle regioni meridionali, sotto forma di rovesci e temporali in sviluppo soprattutto nelle ore più calde della giornata non solo sui monti ma anche su coste e pianure di Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in decisa diminuzione sempre a partire dalla prossima settimana.

Fonte 3bmeteo.com