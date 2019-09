“Miss Universe Italy”: Orsara celebrata su La 5

Di:

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – La bellezza del centro storico, l’Abbazia con la Grotta di San Michele, la ricchezza del patrimonio ambientale ed enogastronomico orsarese: oggi, domenica 1 settembre 2019, su La 5, durante il programma televisivo dedicato a “Miss Universe Italy”, alle ore 23.30 sarà trasmesso un video dedicato a Orsara di Puglia e ai Monti Dauni. Le immagini sono state girate recentemente durante una visita della carovana della kermesse nel ‘paese dell’Orsa”. Alcune delle donne più belle del mondo hanno visitato il borgo e ammirato alcuni dei suoi luoghi d’interesse storico, culturale e architettonico, apprezzandone le vie di pietra, gli archi, le piazze, i palazzi storici e lo splendido complesso abbaziale.

Le miss sono state ospiti di Orsara e hanno apprezzato la cucina dello chef orsarese Peppe Zullo. Una troupe di “Miss Universe Italy” ha documentato le fasi salienti della giornata per realizzare il video che sarà trasmesso oggi, domenica 1 settembre. “Miss Universe Italy è un evento seguito in tutto il mondo”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce, “e grazie alla trasmissione di La 5 moltissime persone potranno ammirare il nostro paese. Si tratta certamente di un’importante occasione di promozione non solo per Orsara ma anche per una Puglia tutta da scoprire, quella dei Monti Dauni, un’area dell’entroterra che negli ultimi anni sta cercando di farsi conoscere e apprezzare in Italia e all’estero, valorizzando la propria vocazione a un turismo attento all’autenticità, alla originalità del nostro patrimonio di tradizioni e di eccellenze”, ha aggiunto il primo cittadino orsarese.

Bandiera Arancione del Tci, premiata da Slow Food con l’ingresso nel novero delle ‘cittaslow’, Orsara è un avamposto di fascino e mistero. Adagiata ai piedi di Monte San Marco, a 635 metri d’altezza, è circondata da 1200 ettati di boschi. Orsara si sviluppa attorno all’Abbazia Sancti Angeli (detta anche “dell’Annunziata), dedicata al culto dell’Arcangelo Michele. Il cuore del centro storico orsarese fu scelto anche come piattaforma militare d’importanza strategica, circostanza confermata dalle superstiti mura di un antico castello Fortificato. Il paese conta circa 30 siti di interesse storico e architettonico. Imponente e soave, custode della fede cristiana ed esempio del genio dell’architettura sacra, il complesso abbaziale è la prima storica costruzione che appare alla vista di chi raggiunge Orsara. L’Abbazia, immersa nel verde, comprende la Chiesa di San Pellegrino e la Chiesa dell’Annunziata. Ma l’elemento più importante e suggestivo è costituito dalla Grotta di San Michele, chiesa scavata nella roccia presumibilmente nel 200 dopo Cristo. Il tempio di pietra sorge all’interno di un anfratto naturale. Si tratta di uno tra i luoghi di culto più antichi del Mezzogiorno d’Italia.

Orsarainforma, servizio del Comune di Orsara di Puglia (Fg)