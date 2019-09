Pesca a strascico nel mare di Vieste, multato peschereccio

Di:

La Guardia Costiera ha individuato ieri sera nelle acque a largo di Vieste un motopeschereccio della marineria di Bisceglie impegnato in una battuta di pesca a strascico non autorizzata, durante il fermo pesca biologico. Il peschereccio probabilmente ha recuperato gli attrezzi per la pesca a strascico in una piattaforma al largo, sostenuta da galleggianti.

