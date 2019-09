Il pomodoro “perfetto” per l’industria: progetto da Lucera

Di:

Lucera – Parte a metà settembre il progetto finalizzato a valorizzare la produzione del pomodoro del CentroSud Italia nell’industria conserviera. A concepire e promuovere il progetto stesso, la OI, Organizzazione interprofessionale Pomodoro da industria, bacino del Centro Sud, nata per dare slancio ad una filiera fondamentale nel comparto dell’agro-alimentare italiano, in collaborazione con la Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali.

La notizia è stata resa nota, per la provincia di Foggia, nel corso di una visita ai campi di Lucera tenutasi il 29 agosto scorso al fine di osservare lo stato vegetativo e fitosanitario delle colture.

Lo spirito da cui parte il progetto è nella convinzione, come sottolinea la stessa Anicav nei suoi post su Facebook, che la “conserva di pomodoro sa assumere tutte le forme che desideriamo. Pelato, polpa, pomodorini, passata, il pomodoro è l’ingrediente principe di una cucina ricca di fantasia e profumo. La gamma dei possibili abbinamenti è praticamente infinita”.

Ragione per cui valorizzare la produzione di una tale materia prima si può e si deve.

Si partirà, pertanto, con la messa a coltura, in alcuni campi pugliesi appositamente selezionati, di piantine di pomodoro fornite dalle aziende sementiere Nunhems, Syngenta, Heinz/Furia Seed, United Genetics, Monsanto/Seminis, Clause e ISI Sementi.

A metà settembre la materia prima verrà, quindi, sottoposta a trasformazione presso l’impianto pilota della SSICA di Angri, in Campania, dove una squadra di assaggiatori – composta da tecnici della parte agricola, dell’industria e delle case sementiere – effettuerà una valutazione delle caratteristiche sensoriali dei derivati ottenuti.

Risultato atteso: un prodotto che riesca a rispondere al sempre più elevato interesse dei consumatori e dell’industria verso il recupero dei tipici caratteri organolettici del pomodoro trasformato quali il profumo e il gusto.

Importante iniziativa questa, anche considerando che il comparto della coltura del pomodoro si è ritrovato negli ultimi anni ad affrontare un periodo di crisi per alcuni preoccupante.

Registrato, infatti, un calo di produzione a meno 15% (si è passati da 5,5 milioni di tonnellate del 2015 alle 4,6 del 2018) dovuto, pare, alla diminuzione dei terreni dedicati al tipo di coltivazione del pomodoro da industria, ma anche alle fitopatologie ed alle avversità climatiche. E il calo nella produzione a livello nazionale si è attestato intorno all’8% per il 2019, rispetto alle stime di inizio stagione, come si legge in una nota stampa ufficiale diramata da Coldiretti nazionale il 31 luglio 2019.

Un calo che, se potrà consolare, non riguarderebbe solamente il comparto del pomodoro da industria in Italia, ma la produzione di pomodoro da industria a livello mondiale.

Daniela Iannuzzi