Silvia Mezzanotte a Manfredonia “Uno spettacolo indimenticabile!”

Silvia Mezzanotte l’ha definito uno spettacolo indimenticabile!

“Sono onorata e molto emozionata e felice di essermi potuta esibire in un’occasione cosi importante per Manfredonia, davanti ad un pubblico cosi incredibile per calore e numero di presenze. Sarà difficile dimenticare uno spettacolo cosi. Grazie al Gal DaunOfantino per l’organizzazione e grazie Manfredonia”.

Hanno contribuito al concerto, organizzato dal Gal DaunOfantino, “Dok” e “Famila” (Gruppo Megamark)

Matteo Palumbo – Ufficio Stampa e Comunicazione

