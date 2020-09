Amore quale amore per… Gemmellaro?

Manfredonia, 01 settembre 202020. Edito da Il Convivio di Catania, si affaccia ancora un’opera di Ferruccio Gemmellaro “Amore quale amore per…” l’ultimo di una teoria libraria di questo scrittore, nostro collaboratore storico.

“Dopo aver narrato in tetralogia alcun figure di donne insinuatesi nelle vicende storiche, tra le quali ricordiamo la sipontina Giacoma Beccarini – ci confida l’autore – in queste pagine mi avventuro nel riportare alla memoria, uno per ogni racconto, quei personaggi femminili che – come da me affermato in una recente intervista televisiva – hanno forgiato con i loro animi l’individualità ideologica, psicologica e morale della mia persona”.

“Un arco di tempo che copre oltre mezzo secolo, dall’adolescenza al nuovo millennio, in un vasto spazio geografico, dove l’esigenza della vita mi ha condotto, transitando anche da Manfredonia. Incontri sostanzialmente di confronto concettuale, sovente anche conflittuale, ma che, nel riassumere, considero quale inconscia e instancabile ricerca nell’idea di voler recuperare in me la naturale parte femminile, che percepivo latitante e che pertanto ne impetravo fondamentale il recupero ai fini di una equilibrata completezza umana e culturale”.

“ Ferruccio Gemmellaro racconta se stesso, riscrive se stesso nell’ultimo suo libro- scrive Luigi Starace giornalista pubblicista, media consultant – nel suo intervento nelle prime pagine. Ė la prima volta che Gemmellaro si scopre così direttamente e così a lungo, per tutta la durata del volume. Ogni scrittore nasconde sempre esperienze, vissuti propri, decantazioni di quanto vissuto nella propria attività di scrittura. Il pudore o il filtro interiore della riservatezza fa poi si che non tutto emerga nella narrazione che l’Autore sceglie di pubblicare. Alcune idee si trasformano in altre con un cambio di abito o con un colore di capello più avanti o indietro nel tempo.

Alcuni luoghi diventano i loro opposti e nella logica dell’Autore, spesso privata e celata ai più, un segmento della propria vita si trasforma per venire cristallizzato e cifrato in una narrazione. Oggi la postmodernità ha imposto un binomio tanto nuovo quanto scomodo: amore liquido. Esempi proliferano ovunque in cui giorni oppure ore di lontananza digitale dagli affetti sembrano essere di misura astronomica. Ѐ tutto così rapido da essere obsoleto prima che inizi.

“Amore quale amore per…” al contrario è la testimonianza che il passo del cuore è il cuore medesimo e che la cronologia temporale che conta realmente è quella delle vite che inesorabilmente confluiscono nel flusso della Vita.”

“ Originata ed a lungo praticata dalla democrazia greca – esordisce il prof Leonardo Vecchiotti in prefazione – perché capace di favorire la libertà di parola e dunque anche in grado di confortare e sostenere l’interpretazione personale sui più disparati e scottanti argomenti nelle pubbliche assemblee, la Parresìa, diventa nella versione “gemmellariana” una divinità alla quale ricorrere per riscattare il “presunto grado di verità” necessario a bypassare le tensioni, i patimenti, le angosce, i sensi di colpa, i rimorsi, i pentimenti, i rimpianti, le mancanze e, chi più ne ha più ne metta, collegati alle varie interpretazioni dell’Amore nelle sue più intriganti connotazioni. Il Nostro, a dire il vero, già nella sua prefazione gioca compiaciuto nel “sistemare” per un verso l’io narrante facendogli assumere l’aspetto romanzato con il preciso intento di alienarsi dall’essenzialità accadutagli e patita, per l’altro favorendo la corruzione letteraria intercalando frammenti di pagine reali alla trama del romanzesco.

Degne di nota, per originalità, completezza informativa, preziosità descrittiva le caleidoscopiche glosse riflessive proposte nell’epilogo del libro”

redazione statoquotidiano.it

