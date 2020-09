Campo: “Ora fiscalità di vantaggio per favorire nuove assunzioni”

Manfredonia, 01 settembre 2020. “Ora la fiscalità di vantaggio per favorire le nuove assunzioni. Poi l’istituzione delle zone franche per attrarre investimenti produttivi nelle aree in cui si insedieranno le Zone Economiche Speciali. È la condivisibile strategia del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Peppe Provenzano, realizzabile mettendo a frutto parte delle risorse europee destinate al Recovery Fund e al Piano per il Sud.